Prima pagină » Social » Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet

Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet

Viitorii miri care își planifică nunta în anii 2026 și 2027 trebuie să țină cont de rânduielile Bisericii Ortodoxe, care prevăd anumite perioade de post și zile de sărbătoare în care nu se oficiază cununii religioase.
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
20 dec. 2025, 08:00, Social

Potrivit tradiției ortodoxe, nu se fac nunți în zilele de post de peste an (miercurea și vinerea), în posturile mari, în ajunul și în zilele marilor sărbători, precum și în intervalul dintre Nașterea Domnului și Bobotează, notează Basilica.

Zile în care nu se fac nunți în 2026

Nu se fac nunți în zilele de post:

  • miercurea și vinerea;
  • din lunea de după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paști și până în Duminica Sfântului Apostol Toma, inclusiv (16 februarie – 19 aprilie);
  • în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 – 28 iunie);
  • în Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august);
  • la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august);
  • în Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie).

Nu se fac nunți în zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora:

  • 1-2 februarie (Întâmpinarea Domnului);
  • 20-21 mai (Înălțarea Domnului);
  • 30 mai – 1 iunie (Pogorârea Sf. Duh și Sf. Treime, precum și ajunul);
  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);
  • 13-14 septembrie (Înălțarea Sf. Cruci).

Nu se fac nunți între Nașterea Domnului și Bobotează:

  • 25 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

Zile în care nu se fac nunți în 2027

Nu se fac nunți în zilele de post:

  • miercurea și vinerea;
  • din lunea de după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paști și până în Duminica Sfântului Apostol Toma, inclusiv (8 martie – 9 mai);
  • în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (22 – 28 iunie);
  • în Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august);
  • la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august);
  • în Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie).

Nu se fac nunți în zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora:

  • 1-2 februarie (Întâmpinarea Domnului);
  • 9-10 iunie (Înălțarea Domnului);
  • 19-21 iunie (Pogorârea Sf. Duh și Sf. Treime, precum și ajunul);
  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);
  • 13-14 septembrie (Înălțarea Sf. Cruci);

Nu se fac nunți între Nașterea Domnului și Bobotează:

  • 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.

Recomandarea video

Care sunt țările din Europa care oferă cele mai mari pensii și unde se situează România în acest clasament?
G4Media
Localitatea din România în care nu s-a născut niciun copil în ultimii 13 ani. Care este motivul?
Gandul
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Cancan
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport
20 decembrie 1989. Ziua în care forța mulțimii a îngenuncheat regimul comunist la Timișoara. „Era foarte ușor să mori în acele momente”
Libertatea
Ce se întâmplă dacă lași luminițele de Crăciun aprinse peste noapte? Cât îți încarcă factura la energie
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor