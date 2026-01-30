Calendar ortodox februarie 2026. Care sunt principalele sărbători și până când se pot face nunți

Pentru cei care plănuiesc evenimente de familie, februarie este o lună de tranziție, în care regulile se schimbă pe parcurs.

Cea mai importantă sărbătoare a lunii este Întâmpinarea Domnului, celebrată pe 2 februarie. Este una dintre marile sărbători creștine ale anului, considerată un reper care marchează trecerea de la iarnă spre primăvară și începutul unui nou ciclu.

În prima parte a lunii februarie nu există restricții privind viața socială, iar nunțile și alte evenimente private pot fi organizate în continuare. Situația se schimbă însă la mijlocul lunii. Ultima zi în care se mai pot organiza nunți este duminică, 15 februarie 2026. Ziua este cunoscută tradițional drept Lăsatul secului de carne și indică sfârșitul perioadei fără restricții înainte de post.

Astfel, în perioada 16–21 februarie, nunțile nu mai sunt permise. Restricțiile continuă și după 22 februarie, ultima zi înainte de intrarea în postul propriu-zis.

Evenimente permise în post

Postul Sfintelor Paști începe în 23 februarie 2026 și se întinde până în aprilie. Potrivit rânduielilor bisericii ortodoxe, nu se oficiază cununii pe toată durata acestei perioade. Ceremoniile de botez pot avea loc și în post, însă, de regulă, fără petreceri sau manifestări festive, aceasta fiind o cerință întâlnită în cele mai multe parohii.