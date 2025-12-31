Prima pagină » Social » Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox

Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox

Prima lună a anului este bogată în sărbători ortodoxe, cu praznice importante și duminici cu rânduială specială, potrivit calendarului bisericesc.
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Miron
31 dec. 2025, 08:01, Social

Luna ianuarie 2026 deschide anul bisericesc cu unele dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox, de la mari praznice împărătești, marcate cu cruce roșie, până la zile dedicate marilor sfinți ai credinței și duminici cu profundă semnificație duhovnicească pentru credincioși.

Sărbători importante la început de an

Pe 1 ianuarie, credincioșii prăznuiesc Tăierea-împrejur și pe Sfântul Vasile cel Mare, sărbătoare cu cruce roșie, asociată cu Anul Nou bisericesc și slujba de Te Deum. Un alt moment de maximă importanță este Boboteaza – Botezul Domnului, celebrată pe 6 ianuarie, sărbătoare cu cruce roșie. Aceasta este precedată de Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), zi de post.

Boboteaza în tradiția creștină

Boboteaza își are originile în primele secole ale creștinismului și comemorează botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, eveniment biblic considerat în tradiția creștină drept momentul revelării Sfintei Treimi. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este însoțită de Sfințirea cea Mare a Apei.

În mai multe zone ale țării, în special pe Dunăre, pe litoralul Mării Negre sau pe cursurile de apă din marile orașe, se păstrează obiceiul aruncării crucii în apă, iar credincioșii se întrec să o recupereze. În alte regiuni, mai ales în Moldova și Transilvania, există și tradiția scăldării în ape reci de Bobotează, ca gest simbolic de întărire a credinței.

Zile dedicate marilor sfinți

Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roșie și dezlegare la pește. Luna continuă cu numeroase zile marcate cu cruce neagră, dedicate unor mari sfinți care au influențat istoria Bisericii.

Printre aceștia se numără Sfântul Antonie cel Mare, celebrat pe 17 ianuarie, Sfântul Eftimie cel Mare, pe 20 ianuarie, Sfântul Grigorie de Nazianz, pe 25 ianuarie, și Sfinții Trei Ierarhi, pe 30 ianuarie.

Duminici cu rânduială specială

Duminicile lunii ianuarie au o organizare liturgică specială, cu lecturi biblice stabilite în funcție de perioadele și sărbătorile din anul bisericesc. Sunt incluse Duminica dinaintea Botezului Domnului, pe 4 ianuarie, Duminica după Botezul Domnului, pe 11 ianuarie, Duminica a 13-a după Rusalii, pe 18 ianuarie, și Duminica a 14-a după Rusalii, pe 25 ianuarie.

Potrivit rânduielilor bisericești ortodoxe, perioada dintre Crăciun și Bobotează rămâne una în care nu se oficiază nunți.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
Gandul
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
Libertatea
10 zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor AccuWeather
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor