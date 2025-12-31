Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox

Luna ianuarie 2026 deschide anul bisericesc cu unele dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox, de la mari praznice împărătești, marcate cu cruce roșie, până la zile dedicate marilor sfinți ai credinței și duminici cu profundă semnificație duhovnicească pentru credincioși.

Sărbători importante la început de an

Pe 1 ianuarie, credincioșii prăznuiesc Tăierea-împrejur și pe Sfântul Vasile cel Mare, sărbătoare cu cruce roșie, asociată cu Anul Nou bisericesc și slujba de Te Deum. Un alt moment de maximă importanță este Boboteaza – Botezul Domnului, celebrată pe 6 ianuarie, sărbătoare cu cruce roșie. Aceasta este precedată de Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), zi de post.

Boboteaza în tradiția creștină

Boboteaza își are originile în primele secole ale creștinismului și comemorează botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, eveniment biblic considerat în tradiția creștină drept momentul revelării Sfintei Treimi. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este însoțită de Sfințirea cea Mare a Apei.

În mai multe zone ale țării, în special pe Dunăre, pe litoralul Mării Negre sau pe cursurile de apă din marile orașe, se păstrează obiceiul aruncării crucii în apă, iar credincioșii se întrec să o recupereze. În alte regiuni, mai ales în Moldova și Transilvania, există și tradiția scăldării în ape reci de Bobotează, ca gest simbolic de întărire a credinței.

Zile dedicate marilor sfinți

Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roșie și dezlegare la pește. Luna continuă cu numeroase zile marcate cu cruce neagră, dedicate unor mari sfinți care au influențat istoria Bisericii.

Printre aceștia se numără Sfântul Antonie cel Mare, celebrat pe 17 ianuarie, Sfântul Eftimie cel Mare, pe 20 ianuarie, Sfântul Grigorie de Nazianz, pe 25 ianuarie, și Sfinții Trei Ierarhi, pe 30 ianuarie.

Duminici cu rânduială specială

Duminicile lunii ianuarie au o organizare liturgică specială, cu lecturi biblice stabilite în funcție de perioadele și sărbătorile din anul bisericesc. Sunt incluse Duminica dinaintea Botezului Domnului, pe 4 ianuarie, Duminica după Botezul Domnului, pe 11 ianuarie, Duminica a 13-a după Rusalii, pe 18 ianuarie, și Duminica a 14-a după Rusalii, pe 25 ianuarie.

Potrivit rânduielilor bisericești ortodoxe, perioada dintre Crăciun și Bobotează rămâne una în care nu se oficiază nunți.