Când se fac și când nu se fac nunți în 2026. Calendar complet

În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. Mai jos ai un ghid practic pentru 2026, cu perioadele în care nu se fac nunți și ferestrele cele mai bune în care se fac.

Cununia civilă vs. cununia religioasă: de ce contează

Cununia civilă (starea civilă) poate fi programată, în general, pe tot parcursul anului, în funcție de programul primăriei.

Cununia religioasă (ortodoxă) nu se oficiază în anumite perioade (posturi, sărbători mari și ajunuri, plus alte zile de post).

Dacă vrei doar civilul în 2026, ai mai multă libertate. Dacă vrei și biserica, calendarul de mai jos e „baza”.

Când NU se fac nunți în 2026 (calendar ortodox)

Conform rânduielilor bisericești publicate pentru 2026, nu se oficiază cununii în:

1) Perioade fixe (intervale clare în 2026)

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie 2026

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026

Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august 2026

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026

De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

2) Zile în care, de regulă, nu se fac nunți (chiar și în afara intervalelor de mai sus)

În toate zilele de post de peste an (inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile cu „dezlegare”, unde e cazul).

În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora (sărbători mari).

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august, 14 septembrie.

Important: pot exista particularități locale (parohie/eparhie). Cel mai sigur: confirmă data cu preotul/parohia înainte să semnezi cu locația.

Când SE fac nunți în 2026 (cele mai bune ferestre)

Dacă mergem strict pe intervalele de mai sus, cele mai „curate” perioade (în care, în general, se pot programa nunți) sunt:

Fereastra 1: după Săptămâna Luminată până la Postul Sfinților Apostoli

20 aprilie – 7 iunie 2026 (cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână).

Fereastra 2: vara, după postul Sfinților Apostoli și înainte de postul Adormirii

29 iunie – 31 iulie 2026 (din nou: verifică miercurile/vinerile și sărbătorile).

Fereastra 3: toamna (cea mai populară pentru multe cupluri)

16 august – 13 noiembrie 2026 (o perioadă lungă și foarte căutată).

Sfaturi rapide ca să alegi data „perfectă” în 2026

Rezervă din timp: weekendurile bune (mai ales în septembrie–octombrie) se ocupă primele.

Verifică și calendarul legal pentru confortul invitaților (transport, concedii). De exemplu, în 2026 sunt zile libere precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni) care pot ajuta la logistică.

Gândește în pereche: biserică + local + cazare (uneori găsești biserica liberă, dar nu și locația, sau invers).

Se pot face nunți în post dacă vrem „doar petrecere”?

Poți face o petrecere oricând, dar cununia religioasă (slujba) nu se face în perioadele de post și în celelalte intervale menționate.

Dar sâmbăta e mereu ok?

De obicei sâmbăta e ziua clasică pentru nuntă, însă nu este „automat ok” dacă pică în post, în sărbători mari/ajun sau într-o zi de post.