Viitorii miri trebuie să evite anumite zile și perioade de post sau sărbători în 2026 și 2027, conform regulilor Bisericii Ortodoxe.
Viitori miri, atenție! Perioadele în care nu se oficiază nunți în 2026 și 2027
Nițu Maria
19 ian. 2026, 19:04, Social

Anul care doar ce a venit și 2027 urmează să fie definitorii pentru cuplurile care vor să își oficializeze relația prin căsătorie. Pe lângă detaliile de nuntă, organizarea și invitații, viitorii miri trebuie să știe că ziua pe care o aleg pentru ca nunta să aibă loc are o importanță majoră. Mirele și mireasa trebuie să fie atenți când pun la cale marele eveniment.

Viitorii miri care planifică nunta în 2026 și 2027 trebuie să țină cont de regulile Bisericii Ortodoxe. Acestea interzic oficierea cununiilor religioase în anumite zile de post și în perioadele marilor sărbători.

Conform tradiției ortodoxe, nunțile nu se fac miercurea și vinerea, în posturile mari, în ajunul și în zilele marilor sărbători, precum și între Nașterea Domnului și Bobotează.

Zilele în care nu se oficiază nunți în 2026

Zile de post:

  • miercurea și vinerea;

  • din lunea de după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paști până în Duminica Sfântului Apostol Toma (16 februarie – 19 aprilie);

  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 – 28 iunie);

  • Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august);

  • Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august);

  • Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie).

Praznice împărătești și ajunul acestora:

  • 1-2 februarie (Întâmpinarea Domnului);

  • 20-21 mai (Înălțarea Domnului);

  • 30 mai – 1 iunie (Pogorârea Sf. Duh și Sf. Treime și ajunul);

  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);

  • 13-14 septembrie (Înălțarea Sf. Cruci).

Interval între Nașterea Domnului și Bobotează:

  • 25 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

Zilele în care nu se oficiază nunți în 2027

Zile de post:

  • miercurea și vinerea;

  • din lunea de după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paști până în Duminica Sfântului Apostol Toma (8 martie – 9 mai);

  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (22 – 28 iunie);

  • Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august);

  • Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august);

  • Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie).

Praznice împărătești și ajunul acestora:

  • 1-2 februarie (Întâmpinarea Domnului);

  • 9-10 iunie (Înălțarea Domnului);

  • 19-21 iunie (Pogorârea Sf. Duh și Sf. Treime și ajunul);

  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului);

  • 13-14 septembrie (Înălțarea Sf. Cruci).

Interval între Nașterea Domnului și Bobotează:

  • 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

