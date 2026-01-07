Prima pagină » Social » Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi

Pe 7 ianuarie, a doua zi după Bobotează, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul Domnului. Sărbătoarea poartă numele de „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” și este rânduită imediat după Botezul Domnului, ca omagiu adus celui care a slujit la taina botezului în Iordan.
Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul: nașterea vestită de înger

Potrivit tradiției consemnate în surse bisericești, Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, era „descendentă a seminției lui Aaron”. Nașterea a fost vestită de Arhanghelul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu; iar pentru îndoiala sa, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui copilului.

De asemenea, tradiția creștină amintește că nașterea lui Ioan a avut loc cu aproximativ șase luni înainte de Nașterea Mântuitorului, subliniind rolul său de pregătitor al venirii lui Mesia.

Cum ajunge Ioan să-L cunoască și să-L mărturisească pe Hristos

Un episod esențial, amintit în tradiția biblică, este întâlnirea dintre Elisabeta și Fecioara Maria – moment în care Ioan „saltă” în pântecele mamei sale. Totuși, în Evanghelia după Ioan, Botezătorul mărturisește că nu Îl cunoștea „din experiență” până la semnul arătat de Dumnezeu: Duhul coborând peste Iisus.

Evanghelia redă chiar criteriul acestei recunoașteri: peste Cel peste care Ioan vede Duhul pogorându-Se și rămânând, Acela este Fiul lui Dumnezeu.

Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă!”

Ioan Botezătorul își începe propovăduirea în contextul istoric al domniei lui Tiberiu, având o misiune clară: să pregătească poporul pentru venirea lui Mesia și să-L arate lui Israel. Mesajul său central rămâne actual prin simplitate și forță: chemarea la pocăință și la schimbarea inimii.

Model de smerenie: „El trebuie să crească”

Într-o lume în care competiția și dorința de afirmare sunt adesea reguli nescrise, Ioan Botezătorul rămâne unul dintre cele mai puternice exemple de smerenie. Deși este urmat de mulțimi și recunoscut ca proroc, el se definește prin slujire și prin asumarea unui adevăr rar: rolul lui este să pregătească, nu să eclipseze. Această atitudine explică de ce, în cinstirea sa, Biserica accentuează nu gloria personală, ci mărturia despre Hristos.

Îmbrăcămintea și hrana din pustie: semn de asceză

Evangheliile îl descriu pe Ioan ca trăind în pustie, purtând haină din păr de cămilă, încins cu o curea de piele și hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică – imagine devenită simbol al ascezei și al vieții întoarse de la confort către esențial. În interpretarea tradițională, acest mod de viață devine o predică în sine: omul se curățește prin înfrânare pentru a putea vorbi limpede despre Dumnezeu.

Moartea Sfântului Ioan: mustrarea nedreptății

Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat și apoi omorât din porunca lui Irod, în urma cererii făcute la un ospăț – episod cunoscut în Biserică drept Tăierea capului Sfântului Ioan (29 august). În tradiția creștină, moartea lui rămâne legată de curajul de a mustra păcatul și abuzul, chiar cu prețul vieții.

Cele șase sărbători dedicate Sfântului Ioan Botezătorul

În calendarul creștin, Sfântului Ioan Botezătorul îi sunt închinate șase sărbători importante:

  • Zămislirea (23 septembrie)
  • Nașterea (24 iunie)
  • Soborul (7 ianuarie)
  • Tăierea capului (29 august)
  • Prima și a doua aflare a capului (24 februarie)
  • A treia aflare a capului (25 mai)

