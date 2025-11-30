Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor: Ce tradiții, obiceiuri și superstiții sunt legate de această zi

Sfântul Andrei Andrei a fost originar din Betsaida, un mic orășel din Galileea. Numele său derivă din cuvântul grecesc „Andreas”, care se traduce prin „viteaz” sau „bărbătesc”.

Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Apostol Petru şi fiul lui Iona, un pescar din Galileea. Se crede că Sfântul Andrei a fost martor la botezul lui Iisus Hristos şi a fost primul ucenic al lui Ioan Botezătorul.

Alături de ceilalți apostoli, acesta a trecut prin momentele de suferință și umilință îndurate de Mântuitorul din partea iudeilor.

Cum a devenit Sfântul Andrei protectorul românilor

După Înălţarea Domnului, toţi apostolii au plecat în misiunea de creştinare şi se spune că Sfântul Andrei a ajuns în ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre. Acesta s-a adăpostit într-o peştera din Dobrogea de astăzi. Se mai spune că a fost primul care a propăvăduit Evanghelia în comunitățile geto-dacilor, contribuind la formarea primelor nuclee creștine din spațiul carpato-danubiano-pontic.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei

Noaptea de Sfântul Andrei este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri străvechi, multe dintre acestea fiind moștenite încă din perioada dacică. Ziua mai este cunoscută în popor și sub denumirea de „Ziua Lupului” sau „Gadinetul Șchiop”, iar multe dintre credințele asociate cu aceasta sunt legate de simbolismul lupului în cultura dacică.

Cea mai cunoscută tradiţie este visarea ursitului. Se spune că, pentru a visa cine le va fi soţ, fetele mănâncă turtă foarte sărată înainte de culcare şi pun un fir de busuioc sub pernă. Tradiţia mai spune că alesul din vis îi va aduce apă fetei, însă bărbatul va apărea doar dacă măritişul va fi în anul următor.

O altă tradiţie de Sfântul Andrei este cea legată de punerea grâului la încolţit. În seara dinaintea sărbătorii, se pune grâul la încolţit într-un vas sau un ghiveci şi se aşteaptă până la Anul Nou. În funcţie de cum a crescut până de Revelion, aşa de norocos va fi anul următor.

În această zi se poate prezice și vremea. Se spune că, dacă în noaptea Sfântului Andrei cerul este senin, atunci iarna ce vine va fi una blândă. Dacă va fi înnorat, va ploua sau va ninge, atunci urmează o iarnă foarte grea.

În plus, fiind o sărbătoare importantă la noi în țară și dat fiind faptul că peste un milion de oameni sărbătoresc onomastica în această zi, un alt obicei este cel al oferirii florilor de ziua numelui.