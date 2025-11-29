Legendarul dramaturg Tom Stoppard a murit. Avea 88 de ani

Într-un comunicat, United Agents a transmis: „Suntem profund întristați să anunțăm că iubitul nostru client și prieten, Tom Stoppard, a murit liniștit acasă în Dorset, înconjurat de familie”.

Conform sursei, „va rămâne în memoria noastră pentru operele sale, pentru strălucirea și umanitatea lor, pentru umorul său, pentru spiritul generos și pentru dragostea profundă față de limba engleză”, scrie Sky News.

Cine a fost Tom Stoppard

Născut ca Tomas Straussler în Cehoslovacia, Tom Stoppard a fugit în Marea Britanie în 1946, schimbându-şi numele în timpul ocupației naziste, şi a devenit ulterior jurnalist la Bristol, în 1954. Ulterior, a lucrat ca critic de teatru şi a început să scrie piese pentru radio şi televiziune. Ascensiunea sa a fost rapidă după succesul piesei Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, lansată în 1966 la festivalul de la Edinburgh și ulterior montată la National Theatre și pe Broadway. Această piesă i-a adus patru premii Tony Awards în 1968, printre care premiul pentru „cea mai bună piesă”.

De-a lungul carierei sale de peste șase decenii, Stoppard a câștigat numeroase premii prestigioase: premii Tony și Olivier, precum și un premiu Golden Globe și un premiu Academy Award (Oscar), împreună cu Marc Norman, pentru scenariul filmului Shakespeare in Love (1998) — film care a avut-o în distribuţie pe câștigătoarea Oscarului, Gwyneth Paltrow.

Alte piese importante semnate de el includ The Real Thing, Travesties şi trilogia rusă The Coast of Utopia. Cele mai recente lucrări includ piese precum Rock ’n’ Roll, Heroes şi The Hard Problem. În 2020, a lansat piesa semiautobiografică Leopoldstadt, plasată în cartierul evreiesc al Vienei de la începutul secolului XX; aceasta a câștigat un premiu Olivier și patru Tony Awards, aducându-i premiul pentru scriere pentru scenă oferit de PEN America.

Moștenire literară şi reacţii

Opera lui Tom Stoppard a fost apreciată pentru modul inteligent în care a combinat intelectualismul, emoția și umorul, dar şi pentru temele filosofice și politice, deseori provocatoare, menite să dea de gândit publicului. Piese precum „Every Good Boy Deserves Favour” reflectă angajamentul său civic — această creație a fost inspirată de prietenia sa cu disidentul sovietic Viktor Fainberg, deținut de regimul comunist din Cehoslovacia.

De asemenea, adaptările sale cinematografice și pentru televiziune — precum versiunea filmului Anna Karenina din 2012 și serialul Parade’s End — i-au demonstrat versatilitatea și capacitatea de a traduce în cuvinte moderne teme clasice. Prin contribuțiile sale la literatură, cinema și teatru, Stoppard a lăsat o moștenire care va continua să inspire generații întregi.