Preoții s-au rugat pentru siderurgiștii gălățeni. ÎPS Casian a participat la slujba de la biserica de pe platforma siderurgică Liberty Galați

Biserica de pe platforma siderurgică gălățeană îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Andrei. Lăcașul de cult a fost sfințit în urmă cu 23 de ani. cu această ocazie, sâmbătă în biserica a fost organizată Sfânta Liturghie. La eveniment a participat și Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

„Pentru a marca aşa cum se cuvine această sărbătoare, la orele dimineţii, în biserica de pe platforma siderurgică a fost săvârşită Sfânta Liturghie, în prezenţa reprezentanţilor conducerii şi muncitorilor din această mare fabrică de oţel, precum şi a numeroşi credincioşi gălăţeni, unii dintre ei rude ale celor decedaţi în oţelăria de la Galaţi. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a sosit în mijlocul acestor credincioși pentru a-i binecuvânta la zi de sărbătoare”, a transmis Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Sfatul preoților pentru siderurgiști: să continuați programele în care sunt valorificate resursele umane

Preoții s-au adreat participanților cerându-le „să desfăşoare în continuare programe în care sunt valorificate resursele umane”:

„În cuvântul adresat celor prezenţi în biserică, ierarhul Dunării de Jos a apreciat munca şi efortul depus de-a lungul timpului de către angajaţii acestei platforme siderurgice. Chiriarhul locului i-a încurajat pe reprezentanţii acestei instituţii muncitoreşti să desfăşoare în continuare programe în care sunt valorificate resursele umane, dar şi să continue implementarea de proiecte social-filantropice pentru tineri şi nu numai. Părintele Arhiepiscop Casian a numit biserica reprezentativă a siderugiştilor ”o ctitorie a sufletului, a memoriei şi a viitorului platfomei siderugice, frumos împodobită care arată cât de importantă este terapia spirituală şi înţelesul mai adânc al patronajului Sfântului Apostol”, a adăugat Arhiepiscopia Dunării de Jos.

La final, a fost oficiat parastasul pentru ctitorii decedați şi pentru siderurgiștii care au murit în accidente de muncă. La plecare, credincioşii prezenţi au primit daruri şi iconiţe cu chipul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ale cărui moaşte sunt aşezate spre închinare la Catedrala arhiepiscopală din Galați.