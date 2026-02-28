Prima pagină » Social » Cod galben și cod portocaliu de inundații pe râuri din bazinele Călmățui și Argeș

Hidrologii au emis o avertizare hidrologică valabilă în intervalul 28 februarie 2026, ora 10:00 - 2 martie 2026, ora 06:00, care vizează mai multe râuri din bazinele hidrografice Călmățui și Argeș.
28 feb. 2026, 10:13, Social

Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu risc de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, existând posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Potrivit specialiștilor, fenomenele sunt generate de situația hidrometeorologică actuală, de prognoza pentru următoarele 48 de ore, de propagarea viiturilor formate anterior în amonte și de cedarea apei din stratul de zăpadă.

Cod galben

În perioada 28 februarie 2026, ora 10:00 – 2 martie 2026, ora 06:00, este instituit cod galben pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Călmățui (județele Olt și Teleorman;

Neajlov – sector aval de confluența cu râul Dâmbovnic (județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman)

Sabar – sector aval de confluența cu râul Potop (județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov)

 

Cod portocaliu

În intervalul 28 februarie 2026, ora 10:00 – 1 martie 2026, ora 12:00, este în vigoare cod portocaliu pe:

Neajlov – sector aval de confluența cu râul Dâmbovnic (județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman)

Sabar – sector aval de confluența cu râul Șuța până în amonte de S.H. Vidra (județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov)

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți de grad inferior ai râurilor vizate, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele menționate.

Autoritățile recomandă urmărirea atentă a evoluției situației hidrometeorologice și aplicarea măsurilor prevăzute în regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, care pot conduce la inundații, secetă hidrologică, incidente la construcții hidrotehnice sau poluări accidentale ale cursurilor de apă.

