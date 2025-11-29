Catedrala Națională se redeschide de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Programul de vizitare și cel al slujbelor

Patriarhia Română a anunțat programul Catedralei Mântuirii Neamului pentru zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, zile în care aceasta se va redeschide publicului, după o pauză de 2 săptămâni.

Programul de Sfântul Andrei

În ziua de 30 noiembrie, începând cu ora 7.00 şi până la ora 10.00, în Catedrală vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor. De la ora 10.00 şi până la ora 13.00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească.

Accesul în Catedrală va fi liber, de la ora 7:00, pentru toţi credincioşii care vor dori să participe. Locurile pe scaune vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Tot în data de 30 noiembrie, racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase, începând cu ora 7:00, în pridvorul deschis al Catedralei Naţionale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei. Acestea vor rămâne aici până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

Programul de 1 Decembrie

Catedrala Națională este deschisă și luni, 1 Decembrie. Începând cu ora 12:00, credincioșii vor putea participa la slujba de Te Deum, oficiată în semn de mulțumire și binecuvântare.

Accesul credincioşilor va fi permis începând cu ora 11:00, iar locurile pe scaune vor fi ocupate tot în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Te Deum, catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

Pe 2 decembrie, Catedrala va putea fi vizitată în intervalul ora 11:00-19:00, urmând ca în perioada 3-23 decembrie, accesul în lăcașul de cult să fie suspendat din nou pentru continuarea lucrărilor interioare.