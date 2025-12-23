Catedrala Națională, redeschisă publicului de sărbători. Intervalul orar în care va putea fi vizitată

Patriarhia Română anunță că lăcașul de cult se redeschide publicului în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională.

Aceasta va fi deschisă zilnic între orele 9.00 și 17.00.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia.

De menționat în acest sens este faptul că în perioada menționată nu se vor ține slujbe liturgice, Catedrala fiind deschisă doar pentru vizitare.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârșite în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, se mai arată în anunțul Patriarhiei, potrivit Basilica.

Catedrala Națională va fi închisă, din nou, din 9 ianuarie 2026, pentru continuarea lucrărilor la interior.