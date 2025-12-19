Catedrala Națională va fi deschisă zilnic pentru vizitare și închinare în perioada sătbătorilor

Potrivit unui anunț al Patriarhiei, citat de Basilica, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională.

Aceasta va fi deschisă zilnic între orele 9.00 și 17.00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Catedrala Naţională va fi deschisă doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice. Acestea vor avea loc în continuare în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Catedrala Națională va fi închisă, din nou, din 9 ianuarie, pentru continuarea lucrărilor la interior.