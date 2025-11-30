Catedrala Mântuirii Neamului, plină cu mii de români de Sfântul Andrei. Scene impresionante de la slujbă

Duminică, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, cozi lungi de credincioși români s-au format în fața Catedralei Mântuirii Neamului.

Mai multe slujbe se desfășoară la Catedrala Națională, duminică, de Sfântul Andrei, dar și luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, de 1 decembrie.

Mii de români au venit duminică să viziteze lăcașul sfânt, iar coada pare să nu se mai termine, datorită numărului de persoane care tot crește de la oră la oră.

Îmbrăcați călduros, oamenii așteaptă cu răbdare intrarea în Catedrala Națională. Acolo, credincioșii se pot închina sfintei mese din altar, dar și la moaștele Sfântului Andrei.

Conform Patriarhiei, accesul pentru cei care vor să participe va fi liber. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul vor fi plasate în pridvorul deschis al Catedralei, lângă icoana în mozaic a Sfântului Andrei.

Acesta vor rămâne acolo până la ora 19:00.

O importantă slujbă pentru credincioșii României are loc și mâine, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a țării.

Slujba de mulțumire Te Deum va începe la ora 12:00, iar după încheierea acesteia, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

Marți, Catedrala va putea fi vizitată între orele 11:00 și 19:00, iar în perioada 3 – 23 decembrie lăcașul va fi închis pentru lucrări interioare.

Sfântul Andrei este un simbol important pentru România, având o semnificație profundă, magică, religioasă, culturală și identitară. El se numără printre cei mai importanți sfinți ai creștinătății românești, fiind apostolul care a propovăduit Evanghelia în aceste locuri.

Considerat Ocrotitorul României, Andrei ocupă un loc aparte în identitatea spirituală a țării. Peste 700.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei.