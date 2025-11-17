Catedrala Mântuirii Neamului se închide două săptămâni. Programul special de sărbători

Potrivit reprezentanților Patriarhiei, această perioadă de restricție este esențială pentru finalizarea etapelor proiectului de interior din Catedrala Mântuirii Neamului. Echipele de constructori se vor concentra pe terminarea ansamblului de mozaicuri, montarea de echipamente tehnice și amenajarea generală a spațiului pentru a corespunde standardelor liturgice.
„Această etapă este esențială pentru a asigura un mediu propice desfășurării slujbelor religioase în viitor”, a precizat pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal.
Până la redeschidere, slujbele vor fi oficiate în Paraclisul Catedralei, o structură adiacentă special concepută pentru a asigura continuitatea vieții liturgice în astfel de situații.
Conștientă de importanța perioadei sărbătorilor, când fluxul de pelerini crește considerabil, Patriarhia a conceput un program special pentru a echilibra continuarea lucrărilor cu nevoile credincioșilor:
Catedrala Națională s-a impus deja ca unul dintre cele mai importante puncte de pelerinaj din România. Datele oficiale ale Patriarhiei indică faptul că, în ultimul an, aproximativ 315.000 de persoane au trecut prin Sfântul Altar.
Patriarhia a dat asigurări că programul special a fost gândit pentru a nu afecta momentele liturgice importante și că măsurile au în vedere atât siguranța publicului, cât și asigurarea calității finisajelor interioare.