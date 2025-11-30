Prima pagină » Social » Bacău: Arde biserica din Luncani. Pompierii intervin pentru stingerea focului

Bacău: Arde biserica din Luncani. Pompierii intervin pentru stingerea focului

Duminică, 30 noiembrie, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani, din județul Bacău.
30 nov. 2025, 15:09, Social

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au fost solicitați duminică, 30 noiembrie, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Luncani.

Incendiul se manifesta la turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.

Pompierii solicitați intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit ISU Bacău, în acest moment, incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidarea lui. La nivelul ISU Bacău s-a activat grupa operativă, nivel I.