Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. Plan Roşu de intervenţie

Prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu produs la Spitalul Județean din Reșița, în zona salonului în timp ce se făceau lucrări pentru montarea noului aparat RMN. Ca urmare a unui scurtcircuit electric salonul a fost puternic inundat cu fum.

La fața locului acționează 10 pompieri cu 3 autospeciale.

Având în vedere situația, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Măsuri de evacuare

Pentru protecția și siguranța pacienților, s-au efectuat măsuri de evacuare astfel:

Etajul 1 sectia chirurgie: au fost mutați 22 de pacienți la secția ORLca urmare a inundării cu fum.

Etajul 2 de la maternitate: mutate în alte saloane; 7 paciente de la maternitate au fost relocate la secția de ginecologie.

La celelalte etaje superioare nu s-a impus evacuarea pacienților, făcându-se doar aerisirea și ventilarea acestora.

Pentru evacuarea fumului a fost trimis un ventilator de mare capacitate.

În acest moment, echipajele acționează pentru evacuarea completă a fumului, iar situația este în continuare monitorizată.