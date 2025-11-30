Prima pagină » Social » Autoturism răsturnat în râul Cerna. Șoferul a ajuns la spital

Nițu Maria
30 nov. 2025, 10:48, Social

Pompierii Detașamentului Hunedoara au intervenit în această dimineață într-o situație de urgență provocată de un accident rutier în care un autoturism a ajuns răsturnat în râul Cerna.

La sosirea echipajelor, șoferul, un bărbat de 66 de ani, se afla deja în afara mașinii.

Din cauza rănilor la membrele superioare, echipajul medical i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spitalul din Hunedoara, unde a ajuns conștient și cooperant. În vehicul nu se mai afla nicio altă persoană.

Instituțiile abilitate urmează să stabilească cauzele care au dus la ieșirea autoturismului de pe partea carosabilă.