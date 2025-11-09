Suceava. Autospecială de poliție, implicată într-un accident în timpul unei urmăriri

O autospecială de poliție a intrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o mașină abandonată pe stradă de un tânăr de 22 de ani, pe care polițiștii îl urmăreau după ce nu a oprit la semnalele regulamentare.

IPJ Suceava anunță că sâmbătă seara polițiștii au fost informați de jandarmi cu privire la faptul că au observat un bărbat care s-ar fi urcat la volanul unei mașini, fiind bănuit că s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice.

Echipajul de poliție, aflându-se pe strada Calea Bucovinei din Municipiul Rădăuți, a căut semnal regulamentar de oprire unei mașini care corespundea descrierii, dar șoferul nu s-a conformat.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia.

Din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul și a intrat într-un parapet, apoi a părăsit locul și a lăsat autoturismul abandonat pe carosabil.

Autospeciala de poliție a intrat în autoturismul abandonat, care, potrivit IPJ Suceava, nu a fost „vizibil de la o distanță care să permită evitarea în condiții de siguranță a impactului”. În urma impactului ușor, agenții de poliție nu au suferit leziuni și au refuzat transportul la spital.

Agentul de poliție care a condus autospeciala a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În mașina abandonată a fost identificat un portofel în care se aflau documentele unui bărbat de 22 ani.

Tânărul a fost prins ulterior în zona unei stații de alimentare cu carburanți din Rădăuți.

Fiind testat cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar tânărul a fost condus la unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau alte substanțe.