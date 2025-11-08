Galați. O autospecială de poliție a intrat într-o mașină parcată

O autospecială de poliție a fost implicată în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un accident pe o stradă din Galați. Aflat în urmărirea unei mașini, polițistul a pierdut controlul direcției, a intrat într-un autoturism parcat, care a ricoșat într-o altă mașină.

Potrivit IPJ Galați, accidentul a avut loc în jurul orei 2.30, când un echipaj al Poliției Municipiului Galați aflat în serviciu de patrulare pe strada Brăilei a observat un autoturism care a părăsit o parcare și se deplasa către Bulevardul George Coșbuc.

Echipajul de poliție i-a făcut semnale regulamentare de oprire, însă șoferul nu s-a conformat, mărind viteza de deplasare.

Polițiștii au pornit în urmărire, dar, la un moment dat, șoferul autospecialei de poliție a pierdut controlul direcției într-o curbă la dreapta, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului, autoturismul parcat a fost proiectat într-un alt vehicul parcat în apropiere.

În urma evenimentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Șoferul autospecialei a fost testat cu privire la consumul de alcool și substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative.

Acesta a fost amendat.