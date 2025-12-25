Trafic intens pentru camioane la mai multe puncte de frontieră în prima zi de Crăciun. Timpi de așteptare de până la două ore

Pe sensul de ieșire din țară, la PTF Albița, timpii de așteptare pentru automarfare au ajuns la 120 de minute. Controlul de frontieră se desfășoară pe sensul de intrare în România, în mod coordonat cu autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova.

La Siret, sunt deschise o arteră pe intrare și trei artere pe ieșire, însă traficul este intens, fiind semnalat un număr foarte mare de camioane prezentate la control.

Pe sensul de intrare în țară, camioanele întâmpină întârzieri la mai multe puncte de frontieră.

La Isaccea, timpul de așteptare este de aproximativ 60 de minute, în condițiile în care funcționează o arteră pe intrare și una pe ieșire, iar traficul este intens.

La Albița, șoferii de camioane așteaptă în jur de 40 de minute, controlul fiind realizat coordonat cu autoritățile de frontieră din Republica Moldova.

Și la Siret, timpul de așteptare pe intrare este de aproximativ 30 de minute, în contextul unui trafic intens și al unui volum foarte mare de automarfare.

În restul punctelor de control la frontieră, timpii de așteptare sunt sub 30 de minute, inclusiv pentru autoturisme, însă autoritățile recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare și să utilizeze aplicația Trafic Online pentru a evita aglomerația.