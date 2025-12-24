Două ucrainence au intrat în România cu zeci de mii de dolari ascunși în cizme

Cele două ucrainenece au fost descoperite marți, în jurul orei 18:00, la intrarea în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde s-au prezentat, deplasându-se pe jos. Acestea au vârsta de 43, respectiv 52 de ani.

Echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălțămintea acestora.

Cele două femei aveau asupra lor câte 30.000 de dolari americani fiecare, sume care nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută sau în monedă națională.

În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele în cauză au fost sancționate contravențional de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.