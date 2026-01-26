Analiză. Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în vacanța din anul 2026

Turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene dacă nu le place aglomerația, au transmis experții de la Holidu, citați de Express. Un studiu a identificat orașele europene cu mai mulți vizitatori decât rezidenți. Primele 11 au cel puțin nouă turiști pentru fiecare rezident, ceea ce le face extrem de aglomerate atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori.

Experții au realizat un studiu care a identificat cele mai aglomerate orașe turistice de pe continent. Printre acestea se numără și cel mai aglomerat oraș turistic, cu sute de nave de croazieră care sosesc în fiecare an. Datele au fost preluate de la Euromonitor International, un furnizor de studii de piață. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa „sufocate de turiști”, dar primele 11 au un număr uriaș de viiztatori.

Coloane de turiști la Dubrovnik

Pe primul loc se află Dubrovnik. Orașul croat atrage un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajelor fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul „Urzeala Tronurilor”. Cu toate acestea, localnicii s-au arătat deranjați de numărul uriaș de vizitatori, iar oficialii au introdus mai multe măsuri pentru a gestiona situația, cum ar fi noi reguli pentru navele de croazieră.

Dubrovnik este copleșit de turiști, deoarece primește 27,42 turiști pe rezident. Pe locul al doilea pe listă se află Rodos din Grecia. Vechiul oraș are 26,33 vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția (Italia) cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion (Grecia), cu 18,43 turiști pe rezident.

Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene este: Dubrovnik (Croația), Rodos (Grecia), Veneția (Italia), Heraklion (Grecia), Florența (Italia), Reykjavik (Islanda), Amsterdam (Olanda), Lisabona (Portugalia), Porto (Portugalia), Dublin (Irlanda) și Atena (Grecia).

Turiștii au invadat Europa

Mai multe alte orașe importante din Europa se confruntă cu turismul excesiv, dar au semnificativ mai puțini turiști decât primele 11. De exemplu, Paris (Franța) are 7,41 vizitatori la un rezident, iar Londra (Marea Britanie) are doar 2,49 turiști la un rezident, conform studiului.

Turismul excesiv a fost un subiect fierbinte de conversație în ultimii ani. În special în Spania au apărut proteste din partea localnicilor deranjați de numărul mare de vizitatori. Demonstrații au avut loc în locuri populare precum Barcelona, Tenerife și Lanzarote.

Unele destinații au luat măsuri pentru a face față aglomerației. La Roma, de exemplu, a fost introdusă o taxă pentru vizitarea faimoasei Fântâni Trevi, iar la Barcelona au fost înăsprite regulile pentru cei care închiriază locuințe turiștilor în regim privat.