Liderul mondial al turismului, la un pas să fie depășit de Spania

Cifrele anunțate joi de ministrul turismului Jordi Hereu arată o creștere de trei milioane față de 2023, când Spania înregistrase 94 de milioane de turiști.

Franța păstrează prima poziție mondială cu aproximativ 105 milioane de vizitatori străini în 2024. Dar Spania câștigă net la capitolul venituri turistice, transmite AFP.

Spania depășește Franța la cheltuielile turistice

Cei 94 de milioane de călători care au vizitat Spania în 2023 au cheltuit 126 de miliarde de euro, în timp ce cei 100 de milioane de turiști străini din Franța au lăsat doar 71 de miliarde, conform datelor Alliance France Tourisme.

În 2024, hotelurile spaniole și-au majorat prețurile cu 8%, potrivit Institutului Național de Statistică. În Franța, prețul mediu pe cameră a crescut cu doar 0,2%, veniturile fiind frânate de lipsa capacității hoteliere.

Catalonia, cea mai vizitată regiune

Catalonia rămâne cea mai vizitată regiune din Spania, atrăgând în special turiști francezi în orașe precum Tarragona. Insulele Canare și Baleare completează topul destinațiilor preferate de vizitatorii străini.

Ministrul Jordi Hereu a salutat recordul de 97 de milioane de vizitatori străini drept „o reușită colectivă a întregii țări”.

Consiliul Mondial al Călătoriilor și Turismului estimează că boom-ul turistic european se datorează parțial scăderii cu 6% a fluxurilor către Statele Unite, aflate pe locul trei mondial.

Proteste față de excesele din turism

Succesul atrage însă și nemulțumiri locale. Spanioli din Insulele Canare, Barcelona și Ibiza au manifestat față de excesele turismului de masă. Autoritățile au început să reglementeze platforme precum Airbnb pentru a restabili echilibrul între industria turistică și nevoile comunităților locale.