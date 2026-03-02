Un sat medieval din Europa are nevoie urgentă de vizitatori. Localnicii se tem că vor fi uitați

Spania a fost mult timp una dintre destinațiile de vacanță preferate ale oamenilor, milioane de oameni mergând acolo în fiecare an pentru soare, mâncare și cultură, scrie Express.

Însă, în ultimii ani, multe dintre cele mai populare regiuni ale țării s-au confruntat cu o frustrare crescândă din cauza turismului excesiv, ceea ce a dus la proteste și cereri pentru controale mai stricte.

Orașele mari și insulele faimoase suportă adesea povara numărului uriaș de vizitatori, iar unii localnici spun că comunitățile lor au ajuns la punctul de colaps.

Totuși, departe de stațiunile de pe coastă, există încă locuri în Spania care nu doar că îi întâmpină pe vizitatori, ci depind de aceștia.

În întreaga țară, zeci de orașe mici și sate sunt disperate ca turismul să revină, oferind o experiență mai liniștită, mai lentă și mai autentică decât plajele aglomerate sau străzile ticsite ale orașelor.

Experții de la National Geographic au evidențiat recent câteva dintre aceste locuri izolate, lăudându-le pentru patrimoniul, cultura și ospitalitatea lor caldă.

O bijuterie medievală

Unul dintre satele prezentate a fost descris ca fiind atât de neatins încât pare „înghețat în timp”, localnicii fiind dornici ca mai mulți turiști să îl descopere.

Cuibărit în Pirineii catalani, această mică așezare a devenit preferata celor care caută plimbări liniștite și peisaje montane.

Acel sat este Beget, o bijuterie medievală de culoarea mierii, odinioară atât de izolată încât nu a fost accesibilă cu mașina până în anii ’60 și nu a avut serviciu de telefonie mobilă până în 2023.

Experții îl descriu ca pe o comoară a culturii catalane, completată de străzi pavate cu piatră cubică, poduri de piatră și împrejurimi naturale uimitoare.

Proprietarul unui restaurant local l-a numit „o comoară cu străzi pietruite, poduri de piatră și un cadru natural impresionant”.

Beget găzduiește biserica Sant Cristòfol din secolul al XII-lea, una dintre cele mai importante biserici romanice din regiune.

Înconjurat de peisaje montane accidentate, satul a devenit și un punct de plecare pentru excursioniștii care parcurg Camí de Nord, un traseu istoric care șerpuiește prin pădurile de stejar din Alta Garrotxa.

Traseul urmează o parte din drumul parcurs de exilații spanioli care fugeau în Franța în timpul Războiului Civil, oferind trecătorilor de astăzi șansa de a explora atât natura, cât și istoria.

Bun Cultural de Interes Național

Potrivit oficialilor din turism, Beget este considerat unul dintre cele mai fermecătoare sate din Catalonia și rămâne practic neatins de timp. Întreaga așezare a fost declarată Bun Cultural de Interes Național și a primit distincția de „Sat Fermecător” din partea Agenției Catalane de Turism, o onoare acordată doar pentru 14 locuri din întreaga regiune.

Ceea ce face Beget și mai atractiv este atmosfera sa. Vizitatorii o descriu ca fiind pașnică și liniștitoare, cu ulițe tăcute și priveliști care nu s-au schimbat de generații. Satul are două poduri medievale și case tradiționale din piatră, care le oferă turiștilor un sentiment autentic de întoarcere în timp.