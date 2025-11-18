Accident grav în Capitală: Pietoni loviți după ce o mașină a fost aruncată pe trotuar

Un accident rutier violent a avut loc marți dimineață, în jurul orei 06:00, la intersecția dintre Bd. Uverturii și Str. Apusului, unde două mașini s-au ciocnit puternic. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe trotuar, chiar în zona stației de autobuz, lovind patru pietoni și două vehicule staționate.

Pietoni răniți și transportați de urgență la spital

Cei patru pietoni au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale urgente. Echipajele SMURD și Ambulanța i-au preluat și i-au transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Trafic dirijat la ore de vârf

Circulația pe Bd. Uverturii se desfășoară alternativ, sub coordonarea polițiștilor rutieri, ceea ce creează întârzieri în zonă la această oră de trafic intens.

Brigada Rutieră a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.