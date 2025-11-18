Prima pagină » Știrile zilei » Accident grav în Capitală: Pietoni loviți după ce o mașină a fost aruncată pe trotuar

Patru pietoni au fost răniți marți dimineață într-un grav accident rutier produs la intersecția Bd. Uverturii cu Str. Apusului, după ce un autovehicul a fost proiectat pe trotuar în urma impactului dintre două mașini, informează Brigada Rutieră. Circulația se desfășoară alternativ în zonă, iar polițiștii investighează cauzele accidentului.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
18 nov. 2025, 08:05, Social

Un accident rutier violent a avut loc marți dimineață, în jurul orei 06:00, la intersecția dintre Bd. Uverturii și Str. Apusului, unde două mașini s-au ciocnit puternic. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe trotuar, chiar în zona stației de autobuz, lovind patru pietoni și două vehicule staționate.

Pietoni răniți și transportați de urgență la spital

Cei patru pietoni au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale urgente. Echipajele SMURD și Ambulanța i-au preluat și i-au transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Trafic dirijat la ore de vârf

Circulația pe Bd. Uverturii se desfășoară alternativ, sub coordonarea polițiștilor rutieri, ceea ce creează întârzieri în zonă la această oră de trafic intens.

Brigada Rutieră a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.