Mașină răsturnată în urma unui accident produs într-o intersecție din Capitală

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, accidentul a avut loc puțin după ora 5.00 la intersecția bulevardului Dacia cu Calea Moșilor.

În accident au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului unul dintre acestea s-a răsturnat pe plafon.

Trei persoane, pasagere în mașina răsturnată, au fost rănite și au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.