Românii cu boli cronice, oncologice și rare, afectați de neplata primei zile de concediu medical. Scrisoare deschisă către Avocatul Poporului

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția că bolnavii sunt afectați de decizia Guvernului de neplată a primei zile de concediu medical. Federația solicită intervenția Avocatului Poporului.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
01 feb. 2026, 19:57, Social

Într-o scrisoare deschisă, publicată duminică, Federația Solicită intervenția Avocatului Poporului, solicitând analizarea OUG nr. 91/2025, care intră în vigoare începând de duminică, și care prevede ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită, indiferent de afecțiunea de care suferă angajatul.

FABC cere ca Avocatul Poporului să sesizeze CCR în regim de urgență, pentru prevenirea unor efecte ireversibile asupra pacienților cronici activi profesional, dar și formularea de recomandări către Guvern și CNAS pentru „corectarea imediată” a acestei măsuri.

„Pentru un angajat fără afecțiuni cronice, neplata primei zile de concediu medical poate însemna, ocazional, pierderea unei singure zile de venit. Pentru pacienții cronici aflați în tratamente recurente (spitalizări de zi, terapii oncologice sau biologice, monitorizări medicale obligatorii), această măsură se aplică repetat, de fiecare dată când tratamentul impune absența de la locul de muncă.

În practică, aceasta se traduce prin zeci de zile neplătite anual, cu un impact financiar real și cumulativ. Acești oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate. Lipsesc pentru a putea trăi.

Prin această măsură, statul ajunge să sancționeze exact pacienții care aleg să muncească, în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări și evită dependența de prestații sociale”, se arată în scrisoarea deschisă publicată de FBAC.

Federația atrage atenția că noua măsură adoptată, duminică, produce un impact disproporțional asupra bolnavilor cronici, descurajează continuarea tratamentului, se opune principiului contributivității în sistemul de asigurări sociale,  afectează dreptul bolnavilor la ocrotirea sănătății și penalizează integrarea profesională a persoanelor cu boli cronice, oncologice și rare.

Federația amenință că, în cazul în care nu sunt luate măsuri, va solicita sprijinul instanței europene competente, afirmând că „măsura poate intra în conflict cu principiul nediscriminării, dreptul la protecție socială și dreptul la sănătate, așa cum sunt consacrate în dreptul european și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

