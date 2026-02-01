Prima pagină » Social » Lucrări de deszăpezire pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa. CNAB: Nicio cursă nu este anulată din motive meteo

Lucrări de deszăpezire pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa. CNAB: Nicio cursă nu este anulată din motive meteo

Compania Națională Aeroporturi București a anunță, duminică, că se fac intervenții pentru deszăpezirea pistelor cu utilaje proprii, atât pe Aeroportul Henri Coandă, cât și pe Aeroportul Băneasa. Traficul aerian se desfășoară normal.
Lucrări de deszăpezire pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa. CNAB: Nicio cursă nu este anulată din motive meteo
EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
01 feb. 2026, 20:37, Social

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară fără perturbări. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo”, potrivit informării transmise de CNAB.

CNAB a anunțat intervenții de deszăpezire a pistelor, pe ambele aeroporturi.

„Se intervine constant cu utilajele proprii, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare. Se acționează pentru asigurarea fluenței operațiunilor de deszăpezire a pistelor, platformelor și căilor de rulare”, arată sursa citată.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Cancan
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor