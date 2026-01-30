Prima pagină » Social » Cum arată primele troleibuze chinezești Yutong 12 livrate în Europa. Vor circula în București

Au 12 metri lungime, prize USB, aer condiționat și scaune tapițate. Sunt primele troleibuze Yutong U12 licrate în Europa și vor circula în București.
Capitala României va deveni primul oraș din Europa unde vor circula troleibuze Yutong U12 cu autonomie. Cele 22 de noi troleibuze Yutong U12 au sosit deja la Ciolpani, la sediul furnizorului, și vor fi mutate în depoul Bucureștii Noi după ce vor fi făcute ultimele adaptări, anunță Primăria Capitalei.

Acestea urmează să fie testate, recepționate, iar din primăvară vor circula pe linia 86.

Noile troleibuze Yutong U12 au o lungime de 12 metri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de pasageri, dintre care peste 30 pe scaune, transmite STB.

Acestea dispun de priză dublă (USB tip A și USB tip C), aer condiționat, scaune tapițate și rampă pentru persoanele cu dizabilități.

Troleibuzele au o autonomie de minim 20 km fără alimentare de la rețea, datorită Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE).

Valoarea contractului depășește 70 de milioane de lei, bani nerambursabili prin PNRR.

STB arată că acestea nu sunt singurele vehicule nepoluante introduse în circulație. În ultimii ani, au fost date în exploatare 100 de tramvaie Astra Imperio Metropolitan fabricate în România, 100 de troleibuze Solaris Trollino 12M cu autonomie și a 100 de autobuze electrice ZTE Granton de 12 metri.

