Interesul bucureștenilor pentru a-și alege primarul general: secții cu 10-15 votanți

Primarul general este persoana care este votată în mod direct de cei mai mulți alegători, după președintele României. Sau așa ar trebui. Realitatea a fost alta, însă, în ziua votului. Au fost secții unde abia s-au adunat 10 persoane.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
08 dec. 2025, 14:54, Politic

Nici măcar 80.000 de bucureșteni nu s-au prezentat, duminică, 7 decembrie, la urne pentru a-și alege primarul general.

Prezența a fost de 36,73%.

Au fost înscriși pe listă 217.442 bucureșteni.

Datele arată că au fost secții organizate pentru un număr foarte mic de persoane. De exemplu, în Secţia de votare nr. 378, cu sediul în Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”, pe str. Matei Basarab Nr.28-30, Anca Alexandrescu a obținut 6 voturi (53,33%), iar pe locul doi a fost Daniel Băluță (4 voturi – 26,67%). Aici au votat doar 15 persoane. Șase pentru Alexandrescu, patru pentru Băluță, iar două persoane l-au votat pe Ciprian Ciucu și una pe Ana Ciceală.

La Secţia de votare nr. 384, cu sediul în Colegiul Național „Matei Basarab”, de pe str. Matei Basarab Nr.32, Anca Alexandrescu a fost votată de trei persoane (37,5%), iar Cătălin Drulă a obținut două voturi (25%). Aici au votat 8 persoane: trei cu Alexandrescu, două cu Drulă, două cu Băluță, una cu Ciucu.

La Secţia de votare nr. 386, cu sediul în Colegiul Național „Matei Basarab”; Str. Matei Basarab Nr.32, Anca Alexandrescu a obținut 5 voturi (62,5%), a fost urmată de Daniel Băluță – 2 voturi (25%). Aici au votat 8 persoane: cinci cu Alexandrescu, două cu Băluță, una cu Ciceală.

La Secţia de votare nr. 613 cu sediul în Școala Gimnazială Nr. 55; Str. Industriilor Nr.46, Anca Alexandrescu a obținut 8 voturi (61,54%). Aici au votat 13 persoane: opt cu Alexandrescu, iar Ciceală, Ciucu, Burcea, Băluță și Drulă aub obținut câte un vot (7,69%).

La Secţia de votare nr. 631 cu sediul în Școala Gimnazială Nr. 55; Str. Industriilor Nr.46: Anca Alexandrescu a obținut 3 de voturi (60%). Aici au votat 5 persoane: trei pentru Alexandrescu și câte una pentrub Drulă, Ciucu și Băluță (20%).

 

