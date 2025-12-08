Prima pagină » Politic » Lider PSD: Aceste alegeri arată faptul că radicalismul este în pierdere de viteză

Lider PSD: Aceste alegeri arată faptul că radicalismul este în pierdere de viteză

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că românii au ieșit la vot în ciuda vremii nefavorabile și subliniază că rezultatele alegerilor parțiale, câștigate în majoritate de PSD, arată diminuarea radicalismului și necesitatea unei apropieri constante de cetățeni.
Lider PSD: Aceste alegeri arată faptul că radicalismul este în pierdere de viteză
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
08 dec. 2025, 15:09, Politic

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că românii au participat la alegerile parțiale în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta a subliniat că prezența la urne reprezintă „o dovadă că oamenii țin la dreptul lor democratic de a alege”.

Negrescu a afirmat că rezultatele scrutinului arată o scădere a influenței radicalismului și confirmă faptul că „proximitatea față de oameni poate combate retorica extremistă”.

Totodată, acesta a atras atenția că există încă mulți cetățeni care nu au participat la vot și care „în mod legitim, doresc mai multe de la noi”.

Potrivit prim-vicepreședintelui PSD, formațiunea a câștigat 12 din cele 14 competiții electorale. El a evidențiat victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, pe care o consideră „clară” și bazată pe aprecierea pentru proiectele de dezvoltare a județului și infrastructurii. De asemenea, l-a felicitat pe Daniel Băluță pentru campania „corectă, bazată pe rezultate și proiecte pentru oameni” în București.

Negrescu a explicat că rezultatele au fost influențate de „mobilizarea politică a electoratului în jurul unui vot util împotriva pericolului extremist”, adăugând că PSD respectă decizia alegătorilor și că în Capitală „sunt multe de făcut”.

În încheiere, acesta a felicitat echipa social-democrată pentru mobilizare și a precizat că, odată încheiate alegerile parțiale, PSD își va stabili noile obiective pentru perioada următoare: „Cei pe care îi reprezentăm au așteptări mari de la noi.”

Recomandarea video

Un tribunal din Beijing acordă despăgubiri de 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370 al Malaysia Airlines
G4media
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor
Gandul
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
Libertatea
Anticiclonul care va pune stăpânire pe România în decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion?
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor