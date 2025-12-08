Lider PSD: Aceste alegeri arată faptul că radicalismul este în pierdere de viteză

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că românii au participat la alegerile parțiale în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta a subliniat că prezența la urne reprezintă „o dovadă că oamenii țin la dreptul lor democratic de a alege”.

Negrescu a afirmat că rezultatele scrutinului arată o scădere a influenței radicalismului și confirmă faptul că „proximitatea față de oameni poate combate retorica extremistă”.

Totodată, acesta a atras atenția că există încă mulți cetățeni care nu au participat la vot și care „în mod legitim, doresc mai multe de la noi”.

Potrivit prim-vicepreședintelui PSD, formațiunea a câștigat 12 din cele 14 competiții electorale. El a evidențiat victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, pe care o consideră „clară” și bazată pe aprecierea pentru proiectele de dezvoltare a județului și infrastructurii. De asemenea, l-a felicitat pe Daniel Băluță pentru campania „corectă, bazată pe rezultate și proiecte pentru oameni” în București.

Negrescu a explicat că rezultatele au fost influențate de „mobilizarea politică a electoratului în jurul unui vot util împotriva pericolului extremist”, adăugând că PSD respectă decizia alegătorilor și că în Capitală „sunt multe de făcut”.

În încheiere, acesta a felicitat echipa social-democrată pentru mobilizare și a precizat că, odată încheiate alegerile parțiale, PSD își va stabili noile obiective pentru perioada următoare: „Cei pe care îi reprezentăm au așteptări mari de la noi.”