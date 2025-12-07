Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”

Ciucu a spus că a votat pentru integritate și face apel la bucureșteni să vină să voteze, pentru că „nu mai plouă”.

„Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul”, a spus Ciucu.

Acesta a afirmat că de acum înainte va fi unul dintre cei care va promova votul în două tururi, „pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic. Cel puțin pentru primar, pentru altfel de legitimitate”, a spus Ciucu.

Acesta va aștepta rezultatele, dar spune că este „foarte încrezător”.

Întrebat ce îi îndeamnă pe bucureșteni, pentru că prezența la urne este foarte slabă, Ciprian Ciucu a spus: „Nu mai plouă, deci să vină la vot! Era vremea bună”.

Sursa video: Digi24