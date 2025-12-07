Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”

Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată”

Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniți la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”
Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”
Ciolacu: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă
Ciolacu: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă
Directorul CNAIR anunță că lucrările pe una din cele mai dificile secțiuni din A1 avansează: „Lucrări 24 de ore din 24 de ore în munți”
Directorul CNAIR anunță că lucrările pe una din cele mai dificile secțiuni din A1 avansează: „Lucrări 24 de ore din 24 de ore în munți”
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Laura Buciu
07 dec. 2025, 09:20, Politic

Ciucu a spus că a votat pentru integritate și face apel la bucureșteni să vină să voteze, pentru că „nu mai plouă”.

„Am votat cu inima împăcată pentru că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul”, a spus Ciucu.

Acesta a afirmat că de acum înainte va fi unul dintre cei care va promova votul în două tururi, „pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic. Cel puțin pentru primar, pentru altfel de legitimitate”, a spus Ciucu.

Acesta va aștepta rezultatele, dar spune că este „foarte încrezător”.

Întrebat ce îi îndeamnă pe bucureșteni, pentru că prezența la urne este foarte slabă, Ciprian Ciucu a spus: „Nu mai plouă, deci să vină la vot! Era vremea bună”.

Sursa video: Digi24

Recomandarea video

Cel puțin 23 de morți, printre care turiști, în incendiul unui club de noapte din Goa (India) / Trei persoane au murit din cauza arsurilor, restul au murit prin asfixiere
G4media
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Fiica Oanei Roman a primit diagnosticul din partea medicilor. Analizele Isabelei nu au ieșit bine! Cu ce probleme se confruntă
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor