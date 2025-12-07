Doar 34.000 de bucureșteni la urne în intervalul 9-10, comparativ cu 110.000 în 2024

Prezența la vot în Capitală este semnificativ mai scăzută decât la alegerile din anul trecut.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 2,02%, fiind înregistrați aproximativ 4.400 de votanți, față de 14.430 (6,71%) în 2024.

În Sectorul 2 au votat aproximativ 6.000 de persoane, adică 2,01%, comparativ cu 19.276 (6,44%) în 2024.

În Sectorul 3 sunt aproximativ 6.800 de votanți, adică 1,54%, față de 22.906 (5,07%) în 2024.

În Sectorul 4 au fost aproximativ 5.500 de persoane la urne, adică 2,02%, comparativ cu 17.301 (6,32%) în 2024.

În Sectorul 5 s-au prezentat aproximativ 4.400 de persoane, aducă 1,84%, față de 15.009 (6,2%) în 2024.

În sectorul 6, prezența este de 2,09%, aproximativ 6.900 de persoane au votat, comparativ cu 21.291 (6,48%) în 2024.

La alegerile din 2024, priamr general a ieșit Nicușor Dan, însă acesta a renunțat la mandat când a devenit președintele României.