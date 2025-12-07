Peste 30.000 de bucureșteni au votat deja pentru primarul general

În Buzău, unde sunt alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean, s-au prezentat la urne 5.476 persoane până la ora 9.

În București, până la ora 9 au votat 30.716 persoane, reprezentând 1,79%.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 1,89%, fiind înregistrați 4.115 votanți.

În Sectorul 2 au votat 5.516 persoane, adică 1,34%.

În Sectorul 3 – 6.234 de votanți, adică 1,42%.

În Sectorul 4 au fost 5.073 de persoane la urne, adică 1,87%.

În Sectorul 5 s-au prezentat 4.105 persoane, adică 1,70%.

În sectorul 6, prezența este de 1,93%, 6.256 de persoane au votat.