În București, în primele două ore de la deschiderea urnelor au votat aproape 31.000 de persoane, iar în Buzău au votat 5.476 de persoane.
Peste 30.000 de bucureșteni au votat deja pentru primarul general
Alexandra-Valentina Dumitru
07 dec. 2025, 09:05, Politic

În Buzău, unde sunt alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean, s-au prezentat la urne 5.476 persoane până la ora 9.

În București, până la ora 9 au votat 30.716 persoane, reprezentând 1,79%.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 1,89%, fiind înregistrați 4.115 votanți.

În Sectorul 2 au votat 5.516 persoane, adică 1,34%.

În Sectorul 3 – 6.234 de votanți, adică 1,42%.

În Sectorul 4 au fost 5.073 de persoane la urne, adică 1,87%.

În Sectorul 5 s-au prezentat 4.105 persoane, adică 1,70%.

În sectorul 6, prezența este de 1,93%, 6.256 de persoane au votat.

