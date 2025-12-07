Anca Alexandrescu, după vot: Este experiența vieții mele

La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și „experiența vieții sale”.

„Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti,” a spus aceasta, potrivit gandul.ro.

Candidata a precizat că a votat „pentru un oraș în care să se poată trăi” și că are credința că „Dumnezeu nu ne lasă”.

„Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai transmis Alexandrescu.