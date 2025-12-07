Prima pagină » Politic » Anca Alexandrescu, după vot: Este experiența vieții mele

Anca Alexandrescu, după vot: Este experiența vieții mele

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei, a votat duminică și a spus că a ales „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim”.
Anca Alexandrescu, după vot: Este experiența vieții mele
Alexandra-Valentina Dumitru
07 dec. 2025, 13:45, Politic

La ieșirea de la urne, Anca Alexandrescu a spus că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și „experiența vieții sale”.

„Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti,” a spus aceasta, potrivit gandul.ro.

Candidata a precizat că a votat „pentru un oraș în care să se poată trăi” și că are credința că „Dumnezeu nu ne lasă”.

„Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai transmis Alexandrescu.

Recomandarea video

Finala sezonului de Formula 1 – Toate scenariile pentru titlul mondial
G4media
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor