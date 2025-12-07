Prima pagină » Politic » Se votează de o oră: cei mai mulți și-au manifestat votul în București și Buzău

Se votează de o oră: cei mai mulți și-au manifestat votul în București și Buzău

În București, în prima oră de la deschiderea urnelor au votat aproape 16.000 de persoane, iar în Buzău au votat într-o oră 2.415 persoane.
Se votează de o oră: cei mai mulți și-au manifestat votul în București și Buzău
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto. 18 mai 2025. Arhivă.
Laura Buciu
07 dec. 2025, 08:05, Politic

În Buzău, unde sunt alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean, s-au prezentat la urne 2.415 persoane în prima oră de la deschiderea urnelor.

Cea mai mare prezență procentuală s-a înregistrat în Dolj, unde sunt alegeri pentru Primăria Sopot (47 de persoane – 3,56%), iar în Caraș- Severin, în comuna Marga, este cea mai slabă prezență procentuală.

În București, până la ora 8 au votat aproape 16.000 de persoane.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 0,96, fiind înregistrați 2.094 de votanți.

În Sectorul 2 au votat 3.725 de persoane, adică 0,91%.

În Sectorul 3 – 3391 de votanți, adică 0.75%.

În Sectorul 4 au fost 2039de persoane la urne, adică 0,76%.

În Sectorul 5 s-au prezentat 2.053 de persoane, aducă 0.85%.

În sectrul 6, prezența este de 0,96%, 3.144 de persoane au votat.

Recomandarea video

Ciprian Ciucu, mesaj în ziua alegerilor: Nu mai plouă, îi aștept la vot pe bucureșteni
G4media
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate
Gandul
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Cancan
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Fiica Oanei Roman a primit diagnosticul din partea medicilor. Analizele Isabelei nu au ieșit bine! Cu ce probleme se confruntă
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor