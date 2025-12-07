Se votează de o oră: cei mai mulți și-au manifestat votul în București și Buzău

În Buzău, unde sunt alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean, s-au prezentat la urne 2.415 persoane în prima oră de la deschiderea urnelor.

Cea mai mare prezență procentuală s-a înregistrat în Dolj, unde sunt alegeri pentru Primăria Sopot (47 de persoane – 3,56%), iar în Caraș- Severin, în comuna Marga, este cea mai slabă prezență procentuală.

În București, până la ora 8 au votat aproape 16.000 de persoane.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 0,96, fiind înregistrați 2.094 de votanți.

În Sectorul 2 au votat 3.725 de persoane, adică 0,91%.

În Sectorul 3 – 3391 de votanți, adică 0.75%.

În Sectorul 4 au fost 2039de persoane la urne, adică 0,76%.

În Sectorul 5 s-au prezentat 2.053 de persoane, aducă 0.85%.

În sectrul 6, prezența este de 0,96%, 3.144 de persoane au votat.