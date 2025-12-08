Criza de la Paltinu. Diana Buzoianu, chemată astăzi la explicații în Parlament, de partidul AUR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată luni în plenul Camerei Deputaților, la solicitarea partidului AUR, pentru a oferi clarificări legate de situația de la acumularea Paltinu.

Ședința începe la ora 16:00. Chemarea ministrei Mediului vine pe fondul acuzațiilor formulate de AUR privind dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu.

Conducerea Camerei Deputaților a aprobat programul sesiunii de la Ora Guvernului, unde Diana Buzoianu este invitată. Tema anunțată oficial rămâne „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Joi seară, la Digi24, Diana Buzoianu a spus că nu își depune demisia în urma situației generate de oprirea furnizării apei potabile în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița.

Ministra a declarat că instituțiile locale sunt responsabile de acest incident și că unele dintre acestea au fost create „pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane”.

Mai mult, premierul Ilie Bolojan a precizat vineri, la Palatul Victoria, că un ministru nu poate fi tras la răspundere pentru hotărârile personalului aflat în subordine.

În aceeași zi, în conferința de presă de pe 5 decembrie, premierul a declarat că i-a solicitat Dianei Buzoianu să completeze raportul privind responsabilitățile până la începutul săptămânii viitoare.

Bolojan a explicat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.