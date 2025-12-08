Prima pagină » Politic » Criza de la Paltinu. Diana Buzoianu, chemată astăzi la explicații în Parlament, de partidul AUR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este chemată luni în Parlament din cauza crizei de la Paltinu. Partidul AUR acuză probleme grave în gestionarea situației.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Nițu Maria
08 dec. 2025, 15:25, Politic

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată luni în plenul Camerei Deputaților, la solicitarea partidului AUR, pentru a oferi clarificări legate de situația de la acumularea Paltinu.

Ședința începe la ora 16:00. Chemarea ministrei Mediului vine pe fondul acuzațiilor formulate de AUR privind dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu.

Conducerea Camerei Deputaților a aprobat programul sesiunii de la Ora Guvernului, unde Diana Buzoianu este invitată. Tema anunțată oficial rămâne „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Joi seară, la Digi24, Diana Buzoianu a spus că nu își depune demisia în urma situației generate de oprirea furnizării apei potabile în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița.

Ministra a declarat că instituțiile locale sunt responsabile de acest incident și că unele dintre acestea au fost create „pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane”.

Mai mult, premierul Ilie Bolojan a precizat vineri, la Palatul Victoria, că un ministru nu poate fi tras la răspundere pentru hotărârile personalului aflat în subordine.

În aceeași zi, în conferința de presă de pe 5 decembrie, premierul a declarat că i-a solicitat Dianei Buzoianu să completeze raportul privind responsabilitățile până la începutul săptămânii viitoare.

Bolojan a explicat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.

