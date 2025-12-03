Criza apei din Prahova și Dâmbovița. CNSU intervine cu noi ajutoare din rezervele de stat

Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) vizează „asigurarea condițiilor minime de trai ale populației” din unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile afectate.

Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de lucrările hidrotehnice programate la barajul Paltinu.

Acestea au dus la „scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu,” fenomen coroborat cu fenomenele hidrologice ce au determinat „creșterea turbidității și a volumului de aluviuni,” elemente ce au afectat calitatea apei brute.

Drept consecință, a fost necesară „întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”.

Transportul apei va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Distribuirea către populație va fi efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile urmăresc „asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă”.

Acest ajutor completează eforturile anterioare, reamintind că, „începând cu data de 30 noiembrie 2025”, a început deja distribuirea primelor cantități de apă potabilă către localitățile afectate.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) estimează că furnizarea apei către populație poate fi reluată în cel mult o săptămână. ANAR atrage atenția că intervențiile necesare la barajul Paltinu nu pot fi realizate din cauza nivelului ridicat al apei, care împiedică accesul scafandrilor. În lipsa intervențiilor urgente, problemele de alimentare cu apă brută ar putea continua în următoarele șase luni.