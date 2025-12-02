Prima pagină » Politic » Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei acuzate de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova

Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei acuzate de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova

Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile private plătite de Nordis, face parte din conducerea firmei de stat ESZ Prahova, instituție acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova.
Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei acuzate de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova
Sursa foto: Facebook/Monica Hunyadi
Iulian Moşneagu
02 dec. 2025, 22:56, Politic

Monica Hunyadi, care a călătorit cu avioane private plătite de compania Nordis, ocupă o funcție de conducere în compania de stat Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, informează G4Media.

Acuzațiile Ministerului Mediului

ESZ este una dintre instituțiile acuzate marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, că ar fi contribuit la declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița prin neinformarea corectă a autorităților locale și a populației.

Diana Buzoianu a acuzat marți Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa și ESZ Prahova că nu au transmis oficial riscurile generate de operațiunea de curățare a bazinului de acumulare Paltinu.

În urma acestei situații, peste 100.000 de oameni, precum și școli și spitale, au rămas fără apă potabilă.

OMV Petrom a fost nevoit, de asemenea, să oprească centrala electrică de la Brazi, care asigura aproape 10% din consumul zilnic de energie electrică.

Venituri din trei companii de stat

Monica Hunyadi a călătorit în 2022 în mai multe zboruri cu avioane private închiriate de Nordis, companie intrată în insolvență în octombrie 2024. În unele dintre aceste zboruri au fost prezenți lideri PSD, potrivit documentelor de zbor publicate de G4Media.

În 2024 a obținut venituri de la trei companii de stat: salariu de la ESZ Prahova, precum și indemnizații de membru în consiliile de administrație ale Electrificare CFR și Autorității de Siguranță Feroviară Română.

Analiza unui dezastru anunțat. Care sunt greșelile umane care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie – Asociația Energia Inteligentă
G4media
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
Gandul
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
Libertatea
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
CSID
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor