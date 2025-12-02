Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei acuzate de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova

Monica Hunyadi, care a călătorit cu avioane private plătite de compania Nordis, ocupă o funcție de conducere în compania de stat Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, informează G4Media.

Acuzațiile Ministerului Mediului

ESZ este una dintre instituțiile acuzate marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, că ar fi contribuit la declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița prin neinformarea corectă a autorităților locale și a populației.

Diana Buzoianu a acuzat marți Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa și ESZ Prahova că nu au transmis oficial riscurile generate de operațiunea de curățare a bazinului de acumulare Paltinu.

În urma acestei situații, peste 100.000 de oameni, precum și școli și spitale, au rămas fără apă potabilă.

OMV Petrom a fost nevoit, de asemenea, să oprească centrala electrică de la Brazi, care asigura aproape 10% din consumul zilnic de energie electrică.

Venituri din trei companii de stat

Monica Hunyadi a călătorit în 2022 în mai multe zboruri cu avioane private închiriate de Nordis, companie intrată în insolvență în octombrie 2024. În unele dintre aceste zboruri au fost prezenți lideri PSD, potrivit documentelor de zbor publicate de G4Media.

În 2024 a obținut venituri de la trei companii de stat: salariu de la ESZ Prahova, precum și indemnizații de membru în consiliile de administrație ale Electrificare CFR și Autorității de Siguranță Feroviară Română.