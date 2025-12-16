PUSL continuă protestele în fața Ministerului Mediului și cere răspundere politică în criza apei din Prahova / ”Lipsa de reacție reprezintă un abuz în sine”

Protestele Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, continuă, în urma crizei grave care a afectat peste o sută de mii de cetățeni din jud. Prahova și Dâmbovița.

PUSL cere demiterea ministrei Diana Buzoianu, pe care o consideră vinovată direct pentru această criză.

De asemenea, PUSL îi cere „insistent” premierului Bolojan s-o demită pe Diana Buzoianu, după ce luni, Senatul a adoptat moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR, pentru care 74 de senatori au votat „în favoare” și 43 – „împotrivă”, cu abținerea unui senator.

”Responsabilitatea nu e opțională când e pusă în pericol sănătatea oamenilor”

PUSL susține că ignorarea acestui vot înseamnă menținerea abuzurilor administrative împotriva cetățenilor afectați.

„Pentru PUSL, această criză reprezintă un eșec major de guvernare și o încălcare gravă a unui drept fundamental. Accesul la apă curată este o obligație a statului, iar lipsa de reacție și de soluții reprezintă un abuz care trebuie să înceteze”, se menționează într-un comunicat al partidului.

„Suntem aici și astăzi și nu vom renunța. STOP abuzurilor împotriva cetățenilor. După votul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan are obligația politică să o demită pe Diana Buzoianu. Când sănătatea oamenilor este pusă în pericol, responsabilitatea nu este opțională”, a declarant președintele partidului, Liviu Negoiță.

Grațiela Gavrilescu, care este președintele Biroului Executiv al PUSL și ex-ministră a Mediului, spune că partidul pe care-l reprezintă nu are de gând să renunțe. „ Lipsa de reacție în fața unei astfel de crize este, în sine, un abuz. STOP abuzurilor și STOP indiferenței față de oameni. După moțiunea simplă adoptată de Parlament, demiterea ministrului este un gest de normalitate”, a spus aceasta.