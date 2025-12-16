Prima pagină » Politic » PUSL continuă protestele în fața Ministerului Mediului și cere răspundere politică în criza apei din Prahova / ”Lipsa de reacție reprezintă un abuz în sine”

PUSL continuă protestele în fața Ministerului Mediului și cere răspundere politică în criza apei din Prahova / ”Lipsa de reacție reprezintă un abuz în sine”

Continuă seria de proteste din fața Ministerului Mediului, ale Partidului Umanist Social Liberal, care cere „insistent” demisia ministrei Diana Buzoianu pentru proasta gestionare a crizei apei.
PUSL continuă protestele în fața Ministerului Mediului și cere răspundere politică în criza apei din Prahova / ”Lipsa de reacție reprezintă un abuz în sine”
Luiza Moldovan
16 dec. 2025, 15:44, Politic

Protestele Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, continuă, în urma crizei grave care a afectat peste o sută de mii de cetățeni din jud. Prahova și Dâmbovița.

PUSL cere demiterea ministrei Diana Buzoianu, pe care o consideră vinovată direct pentru această criză.

De asemenea, PUSL îi cere „insistent” premierului Bolojan s-o demită pe Diana Buzoianu, după ce luni, Senatul a adoptat moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR, pentru care 74 de senatori au votat „în favoare” și 43 – „împotrivă”, cu abținerea unui senator.

”Responsabilitatea nu e opțională când e pusă în pericol sănătatea oamenilor”

PUSL susține că ignorarea acestui vot înseamnă menținerea abuzurilor administrative împotriva cetățenilor afectați.

„Pentru PUSL, această criză reprezintă un eșec major de guvernare și o încălcare gravă a unui drept fundamental. Accesul la apă curată este o obligație a statului, iar lipsa de reacție și de soluții reprezintă un abuz care trebuie să înceteze”, se menționează într-un comunicat al partidului.

„Suntem aici și astăzi și nu vom renunța. STOP abuzurilor împotriva cetățenilor. După votul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan are obligația politică să o demită pe Diana Buzoianu. Când sănătatea oamenilor este pusă în pericol, responsabilitatea nu este opțională”, a declarant președintele partidului, Liviu Negoiță.

Grațiela Gavrilescu, care este președintele Biroului Executiv al PUSL și ex-ministră a Mediului, spune că partidul pe care-l reprezintă nu are de gând să renunțe. „ Lipsa de reacție în fața unei astfel de crize este, în sine, un abuz. STOP abuzurilor și STOP indiferenței față de oameni. După moțiunea simplă adoptată de Parlament, demiterea ministrului este un gest de normalitate”, a spus aceasta.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor