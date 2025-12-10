Protest în fața Ministerului Mediului: „Fără apă, fără soluții, fără responsabilitate”. PUSL cere demiterea ministrei Mediului

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a declarat că partidul va continua acțiunile de protest până când Ministerul Mediului își va asuma responsabilitatea politică:„Demisia ar fi trebuit să fie un gest de normalitate. Oamenii au nevoie de soluții, nu de scuze.”

La rândul său, Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, a criticat reacția instituțiilor implicate, considerând justificările oficiale inadmisibile:

„Nu ai voie să spui ‘nu am fost informată’ când sănătatea oamenilor depinde de deciziile tale. Asta nu este o scuză acceptabilă.”

PUSL afirmă că această criză depășește cu mult o simplă defecțiune tehnică, reflectând lipsa de coordonare între instituțiile responsabile, absența măsurilor preventive și o „indiferență administrativă intolerabilă”.

Partidul anunță că protestele vor continua până când autoritățile vor prezenta un plan clar și credibil pentru remedierea situației și prevenirea unor incidente similare, care pun în pericol sănătatea publică și siguranța comunităților.