„Fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor”. PUSL cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Într-un comunicat de presă semnat de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, formațiunea acuză „incompetența” ministrului și susține că modul în care a fost gestionată situația reprezintă „o amenințare la adresa intereselor strategice ale României, care trebuie protejate”.

Potrivit PUSL, criza apei din Prahova și Dâmbovița este „o situație fără precedent” care ar fi fost gestionată deficitar de către Ministerul Mediului. Deși responsabilitatea aparține „ministrului de resort”, aceasta „nu a recunoscut acest lucru”, se arată în mesajul trasmis de partid..

PUSL mai precizează că „fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor” și pune presiune pe premierul Ilie Bolojan să ia o decizie fermă.

„Premierul Ilie Bolojan trebuie să aleagă: apără impostorii USR sau își apără propria națiune?”, se afirmă în comunicat.