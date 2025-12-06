Prima pagină » Politic » „Fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor”. PUSL cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu

„Fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor”. PUSL cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită din funcție pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița.
„Fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Departamanentul Politic
06 dec. 2025, 12:19, Politic

Într-un comunicat de presă semnat de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, formațiunea acuză „incompetența” ministrului și susține că modul în care a fost gestionată situația reprezintă „o amenințare la adresa intereselor strategice ale României, care trebuie protejate”.

Potrivit PUSL, criza apei din Prahova și Dâmbovița este „o situație fără precedent” care ar fi fost gestionată deficitar de către Ministerul Mediului. Deși responsabilitatea aparține „ministrului de resort”, aceasta „nu a recunoscut acest lucru”, se arată în mesajul trasmis de partid..

PUSL mai precizează că „fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor” și pune presiune pe premierul Ilie Bolojan să ia o decizie fermă.

„Premierul Ilie Bolojan trebuie să aleagă: apără impostorii USR sau își apără propria națiune?”, se afirmă în comunicat.

Recomandarea video

Europa se reînarmează: Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală / Cum se pregătește continentul trecut prin două războaie mondiale în fața amenințării rusești
G4media
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
Gandul
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Libertatea
Medicamentul vechi de peste 100 de ani care ar putea schimba viața persoanelor cu diabet zaharat de tip 1
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor