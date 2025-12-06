Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: Cea mai grea lovitură pentru democrația românescă din ultimii 36 de ani

„A trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani. Rezultatul: un popor și mai dezbinat, împărțit în multe tabere, teoria conspirației este mai prezentă decât realitatea, percepțiile sunt mai puternice decât adevărul, mulți și-au pierdut încrederea în vot, în instituțiile statului și tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deși mă consider o femeie optimistă nu reușesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”, scrie sâmbătă pe Facebook Elena lasconi.

Ea susține că sistemul, disperat să țină cu dinții de putere, a dat de pământ cu democrația și a îmbolnăvit România.

„În fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică și nemulțumire. Ce bine poți construi pe o astfel de temelie? Încă mai cred în oameni. Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte. Cred în tineri, cred în femeile care se luptă zi de zi ca familiile lor să o ducă mai bine. Și mai cred că doar prin empatie și iubire de semeni putem face bine România”, a adăugat Elena Lasconi.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis, într-o hotărâre istorică, anularea primului tur al prezidențialelor, reținând că unul dintre candidați a beneficiat de „tratament preferențial” în mediul online, într-un mod care a distorsionat rezultatul votului.

În primul tur al alegerilor, independentul Călin Georgescu a ieșit pe primul loc, urmat de Elena Lasconi.