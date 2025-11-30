Elena Lasconi: „Este posibil ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul”. Ce motiv invocă

Elena Lasconi a fost invitată, duminică seara, la Digi24, unde a vorbit despre alegerile prezidențiale în 2024 și despre situația politică din acest an în urma scrutinului anulat.

„Cred că majoritatea a ales, dar ceea ce s-a întâmplat, de la anularea alegerilor și până să avem președinte Nicușor Dan, a fost rău. Nu se putea mai rău. Bine, mai rău poate se putea un război în momentul ăla, dar ceea ce s-a întâmplat are pe viitor repercusiuni grave și la nivel național și la nivel european”, a spus Elena Lasconi la Digi24.

Întrebată dacă România ar mai fi vreodată în situația de a anula niște alegeri, așa cum s-a întâmplat cu scrutinul prezidențial din 2024, Elena Lasconi a afirmat că este posibil acest lucru.

„România poate să fie în orice moment în această situație de a anula alegeri când vor mușchii lor (se referă la actualul „sistem” – n.r.) și de a scoate din competiție pe cine doresc ei și de a renumăra la infinit”, a spus Lasconi.

Elena Lasconi a mai spus și că este posibil ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul, dacă la alegerile parlamentare de peste trei ani se va forma o altă majoritate parlamentară.