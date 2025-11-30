Sorin Grindeanu, critici la adresa Oanei Gheorghiu: Nu-mi convine să mă facă de râs

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, afirmând că prestația acesteia afectează imaginea Guvernului din care face parte și PSD. Grindeanu a spus că anumite declarații publice ale vicepremierului „mai bine nu erau” și că situația trebuie „reparată rapid”.

„S-au construit spitale în România în această perioadă, nu doar corpuri de spital. Asta nu te califică să restructurezi companiile de stat. Am văzut zilele trecute o conferință de presă care mai bine nu era. Pe mine mă preocupă aceste lucruri pentru că și PSD face parte din acest guvern și nu-mi convine ca imaginea guvernului să fie una praf”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că el și partidul s-au opus nominalizării Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. „Eu n-am fost de acord să fie vicepremier și nici PSD-ul nu a fost de acord. Pare că am avut dreptate”, a spus acesta.

Grindeanu a precizat că, deși îi respectă activitatea din mediul ONG, aceasta „nu o califică” pentru funcția de vicepremier. Criticile au vizat și declarațiile publice ale lui Gheorghiu despre administrația Trump.

„Să venim și să spunem lucruri care pot irita administrația Trump… nu o dată, ci de mai multe ori. De aceea am spus «nu»”, a adăugat președintele PSD.

Întrebat dacă, de la instalarea vicepremierului Gheorghiu, a discutat cu ea, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu”.