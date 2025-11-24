Prima pagină » Știrile zilei » Oana Gheorghiu despre reforma companiilor de stat: Vom avea fișe de diagnostic pe fiecare companie. Cele 27 de companii sunt prioritare

Oana Gheorghiu despre reforma companiilor de stat: Vom avea fișe de diagnostic pe fiecare companie. Cele 27 de companii sunt prioritare

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că toate companiile de stat vor fi vizate de o analiză, cele 27 de companii aflate într-o situație dificilă, fiind prioritare. Deciziile privind restructurarea sau reorganizarea vor fi luate în funcție de importanța lor strategică pentru stat.
Radu Mocanu
24 nov. 2025, 14:31, Economic

Întrebată despre afirmațiile de vineri ale premierului Ilie Bolojan potrivit cărora 27 de companii de stat se află într-o situație dificilă, iar cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, Oana Gheorghiu a declarat: Eu nu am această listă. Cu siguranță premierul va face publică această listă”. 

„În acest moment facem o analiză. Vom avea fișe de diagnostic pe fiecare companie în parte”, a spus Gheorghiu, luni, într-o conferință de presă. 

„Cu siguranță cele 27 de companii sunt prioritare pentru analiză. Probabil că acele 27 de companii sunt dintre cele în care capitalurile proprii sunt mai mici decât capitalul social. Și acolo, da, există conform legii un risc. Dar vă asigur că în perioada următoare toate aceste companii vor fi analizate și vor fi supuse unui proces de reorganizare”, a continuat vicepremierul. 

Oana Gheorghiu a mai susținut: „Nu putem să vă spunem că se dizolvă ceva sau se lichidează o companie, pentru că analiza nu se face doar pe cifre, ci se face și strategic. Dacă este o companie strategică pentru statul român, atunci este cu totul și cu totul o altă decizie. Ne uităm la ea cum o recapitalizăm, cum o întărim, cum îi schimbăm managementul astfel încât să devină eficientă. Dacă este o companie care are o activitate care nu e esențială pentru statul român, probabil că ea intră într-un proces de dizolvare, de fuziune, dacă în sector mai sunt companii de stat cu același obiect de activitate”. 

„Este prematur să mă pronunț pe companii în momentul ăsta specific”, a conchis. 