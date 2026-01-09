Prima pagină » Life-Inedit » „Misiune specială” prin nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate în Hunedoara

Jandarmii hunedoreni au avut o „misiune specială” prin nămeți de peste un metru pentru a ajunge cu alimente la măicuțele izolate de la Schitul Bujoara.
Laura Buciu
09 ian. 2026, 09:37, Life-Inedit

Prin nămeți de peste un metru, pentru a ajunge la măicuțele izolate de la Schitul Bujoara din județul Hunedoara – așa au mers jandarmii cu alimente la Schit.

Drumul de 30 de kilometri a durat mai bine de trei ore.

A fost, însă, o „misiune specială” a jandarmilor hunedoreni, care, alături de un voluntar din cadrul Clubului Off-road Extreme Sport Vața, au trecut prin nămeți care depășeau chiar un metru, pentru a ajunge la Schitul Bujoara, în sprijinul unor măicuțe izolate de ninsorile abundente. Aceștia le-au dus măicuțelor alimente și alte produse de strictă necesitate.

