Misterul lui Saturn: cum explică astronomii formarea lui Titan și a inelelor planetei

Dintre cei 274 de sateliți cunoscuți ai lui Saturn, Titan este de departe cel mai impresionant. El este mai mare decât planeta Mercur și posedă o atmosferă densă. Informațiile transmise de sonda Cassini (2004 – 2017) au scos la iveală două detalii neașteptate: Titan se îndepărtează de planeta sa cu 11 centimetri pe an (mult mai rapid decât se credea), iar Saturn are o înclinație axială de 26,7 grade, un fenomen care a nedumerit mult timp comunitatea științifică, mai arată CNN.

Ipoteza impactului uriaș

Într-un studiu recent publicat în The Planetary Science Journal, Matija Ćuk de la Institutul SETI, se propune un scenariu dramatic. Acum aproximativ 500 de milioane de ani, Titan s-ar fi ciocnit cu un satelit de dimensiuni considerabile, supranumit „proto-Hyperion”.

Acest eveniment catastrofal ar fi modificat traiectoria lui Titan și ar fi influențat axa de rotație a lui Saturn. Totodată, resturile rezultate din impact ar fi dus la formarea satelitului Hyperion și, ulterior, a inelelor care înconjoară planeta. Se pare că luna dispărută juca rolul unui „ancore” gravitaționale între Saturn și Neptun, iar dispariția ei a rupt acest echilibru fragil.

Sunt inelele lui Saturn mai noi decât credeam?

Analiza sugerează că faimoasele inele s-ar fi format mult după coliziunea inițială. Pe măsură ce Titan s-a deplasat spre exterior, a destabilizat orbitele altor luni din apropiere, provocând o serie de ciocniri în lanț. Praful și gheața rezultate din aceste distrugeri au creat structura inelară pe care o vedem astăzi.

Viitoarea misiune NASA, Dragonfly, programată să aterizeze pe Titan în anul 2034, are misiunea de a analiza compoziția solului acestui satelit. Datele colectate atunci ar putea confirma dacă această teorie a coliziunii este corectă.

Deși scenariul este unul complex, astronomii îl consideră foarte probabil, având în vedere interacțiunile gravitaționale intense din sistemul saturnian. Dacă ipoteza se confirmă, Titan ar putea fi „piesa de puzzle” lipsă care explică atât înclinația neobișnuită a planetei Saturn, cât și spectacolul vizual al inelelor sale.