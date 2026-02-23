Prima pagină » Life-Inedit » Fenomen rar la final de februarie: șase planete se aliniază într-un spectacol astronomic

Fenomen rar la final de februarie: șase planete se aliniază într-un spectacol astronomic

La sfârșitul lunii februarie, șase planete se vor alinia pe cer, iar majoritatea vor fi vizibile cu ochiul liber. „Parada planetelor” are loc atunci când mai multe planete par să se alinieze simultan pe cer.
Foto: Pixabay
Laura Buciu
23 feb. 2026, 15:41, Life-Inedit

Potrivit NASA, observatorii cerului pot vedea de obicei două sau trei planete după apusul soarelui. Alinierea a patru sau cinci planete, care poate fi observată cu ochiul liber, este mai puțin frecventă și are loc o dată la câțiva ani. Anul trecut au avut loc aliniamente de șase și chiar de șapte planete.

Când vezi planetele?

Sâmbătă, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn vor fi vizibile cu ochiul liber, dacă cerul va fi senin. Uranus și Neptun pot fi observate doar cu binoclul și telescopul, potrivit AP.

Ieșiți afară la aproximativ o oră după apusul soarelui și îndepărtați-vă de clădirile înalte și copacii care vă vor bloca vederea. Priviți spre cerul vestic și observați Mercur, Venus și Saturn aproape de orizont. Jupiter va fi mai sus, împreună cu Uranus și Neptun.

„Dacă strălucește, este o stea. Dacă nu strălucește, este o planetă”, a spus Sara Mazrouei, om de știință planetar la Humber Polytechnic din Canada.

Parada planetelor

Parada ar trebui să fie vizibilă în weekend și în zilele următoare. În cele din urmă, Mercur va dispărea și se va scufunda sub orizont.

Potrivit NASA, cel puțin o planetă strălucitoare este vizibilă în majoritatea nopților.

A le zări pe multe dintre ele în cerul nocturn este o modalitate distractivă de a intra în contact cu astronomii din secolele trecute, a spus Emily Elizondo, om de știință planetar la Michigan State University.

Astronomii antici obișnuiau să înțeleagă universul „doar uitându-se la stele și planete”, a spus Elizondo, „ceea ce putem face și noi astăzi”.

 

